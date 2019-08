Aktion in Wassenberg : So lebten die Ritter in der Burgstadt Wassenberg

So lebten die Ritter in der Burgstadt Wassenberg

Wassenberg Für Jung und Alt: Der Heimatverein der Heinsberger Lande lädt zu einer Stadtführung und Ritteraktion in der Burg ein.

Ein Erlebnis für Jung und Alt auf Burg Wassenberg bietet der Heimatverein der Heinsberger Lande in Kooperation mit dem Regionalverband Euregio des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz am Freitag, 16. August, ab 15 Uhr an: In ihrer mittelalterlichen Gewandung empfängt Therese Wasch, Gästeführerin vom Verein Westblicke, die Teilnehmer am historischen Wassenberger Roßtor.