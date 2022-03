Vorzeigeprojekt in Wassenberg : Heimatverein erneut auf Platz eins beim Heimatpreis

Wassenberg Wassenbergs Bürgermeister Marcel Maurer hat den Heimatpreis 2021 überreicht. Im Vordergrund stand die Würdigung ehrenamtlichen Engagements.

Auf Platz eins kam der Heimatverein der Stadt Wassenberg – wie auch schon im Vorjahr, als der Verein für sein Projekt „Ich lerne meine Heimat besser kennen – Stadtrundgang Oberstadt“ ausgezeichnet wurde. Dieses Mal überzeugte der Heimatverein Wassenberg die Jury mit dem Projekt „Umstrukturierung und Aufwertung des Museums Leo-Küppers-Haus“. „Dem Heimatverein gelingt es seit Jahren in vorbildlicher Weise, ein Bewusstsein für Heimatverbundenheit in Wassenberg zu schaffen und Heimat für die Menschen in Wassenberg erlebbar zu machen“, heißt es in der Begründung der Jury. Durch die Aufwertung des Leo-Küppers-Hauses leiste der Heimatverein einen entscheidenden Beitrag zur dauerhaften Erhaltung des Museums. Das prämierte Projekt trage einen großen Anteil an der Ausrichtung der Stadt Wassenberg als Kulturstadt. Der Heimatverein erhielt 2500 Euro Preisgeld.