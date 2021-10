Heimatforscher nimmt Interessierte mit : Lokale Zeitreise in Wassenberg

Lokale Zeitreise in Wassenberg

Christoph Steffens (r.) und Nils Lengersdorf präsentierten in der Effelder Kirche eine lokale Zeitreise. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Der Orsbecker Heimatforscher Christoph Steffens taucht ab in die Geschichte der Rur-Anliegerdörfer. Er erklärt, welche Auswirkungen der spanische Erbfolgekrieg auf die Region hatte.

„Sind auch Steinkirchener hier? Schade. Dann hätten wir alle beisammen, die zur Unterherrschaft Neuerburg gehörten”, eröffnete der Orsbecker Heimatforscher Christoph Steffens seinen Vortrag. Zu der „lokalen Zeitreise” in die Vergangenheit der Rur-Anliegerdörfer nahm er circa 50 Interessierte aus den drei anderen Ortschaften dieses „absolutistischen Mikrokosmos” mit, darunter viele Effelder, Ophovener und Orsbecker.

Mit Hilfe von H.C. Wells „Zeitmaschine“, in die er einen Rückwärtsgang eingebaut hatte, überflog er zu Beginn den Zeitraum zwischen 1020, als die Grafschaft Wassenberg im Heiligen Römischen Reich entstand, bis heute, um sich dann intensiver mit der „Jülich’schen Unterherrschaft Neuerburg im Amt Wassenberg“ zu beschäftigen, die immerhin 74 Jahre Bestand hatte, und zwar von 1692 bis 1766.

Um den Zuhörern eine Einordnung des komplizierten politischen Gebildes „Unterherschaft“ zu ermöglichen, verglich Steffens die kommunalen Strukturen im Heiligen Römischen Reich ab circa 1500 mit den heutigen, wobei der Niederrheinisch-Westfälische Reichskreis etwa dem Bundesland NRW entspricht, das Herzogtum Jülich eine Kreis-Funktion einnahm, aber die vier genannten Dörfer an der Rur keineswegs bloße Stadtteile von Wassenberg darstellten, sondern direkt dem Herzog aus Jülich unterstanden. Das damalige Amt Wassenberg war auch viel größer und reichte von Melick in den Niederlanden bis südlich von Doveren.

Auffällige Entwicklungen wies Steffen nach, indem er die Kirchenbücher von Ophoven und Orsbeck befragte. Demnach sorgten in der Zeit von 1694-1800 allein drei Kriege für eine auffällige Sterblichkeit: in der Region: der Spanische Erbfolgekrieg, der Österreichische Erbfolgekrieg und der Siebenjährige Krieg mit entsprechenden Truppenbewegungen und erhöhter Ansteckungsgefahr durch die von Soldaten eingeschleppten Krankheiten.

Zum Schluss las der Betty-Reis-Schüler Nils Lengersdorf eine Räubergeschichte aus einer kurz vor der Veröffentlichung stehenden Sammlung von Wassenberger Mord- und Räubergeschichten vor, in der der Neuerburger Richter J.H. Jacobi dem Geheimen Rat des Herzogtums Jülich in Düsseldorf einen brutalen Überfall im Jahre 1722 schildert. Viel Beifall ernteten Steffens und Lengersdorf am Ende und sie versprachen der Treffpunkt-Gruppe, die sich unter dem Dach der neu gegründeten IG Effelderleben um ein Kulturprogramm rund um den Dorfladen bemüht, das Dorf mit weiteren Forschungsergebnissen auf dem Laufenden zu halten. Im neu gegründeten „Arbeitskreis Geschichte“ des Heimatvereins Wassenberg sei jeder gern gesehen.