Haushaltsentwurf dem Rat vorgelegt Warum sich Wassenberg um die Finanzen sorgt

Bittere Fakten auch für die Bürger: Die Steuern werden erhöht. So jedenfalls der Vorschlag von Bürgermeister und Kämmerer an die Mitglieder des Rates, der in seiner Sitzung am 14. Dezember nach den nun anstehenden Beratungen darüber beschließen soll. Der Entwurf summiert alle Aufwendungen für das kommende Jahr auf 51,8 Millionen Euro, von denen die rund 20.000 Wassenberger Bürger fast 20 Millionen an den Kreiskämmerer überweisen müssen, was wiederum einem Anteil von 38,2 Prozent der Gesamtausgaben entspricht. Enthalten darin ist die „Allgemeine Kreisumlage“ sowie die für die Sparten „Schulen“ und „Jugendamt“. Marcel Maurer beklagte: „Das Frustrierende an der allgemeinen Entwicklung der kommunalen Haushalte ist, dass die Kommunen zu einem immer höheren Anteil fremdbestimmt werden.“ Die Höhe der Umlagen wird vom Kreis bestimmt, die zehn Städte und Gemeinden haben darauf keinen Einfluss.