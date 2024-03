An den Start gebracht Gut informiert sein mit der Wassenberg-App

Der weitere Ausbau beziehungsweise die Weiterentwicklung der App soll nun fortlaufend so erfolgen, dass eine möglichst bedienungsfreundliche Nutzung sowie eine stetige Aktualität der Informationen sichergestellt wird. In diesem Zusammenhang haben auch die Website und das Serviceportal der Stadt Wassenberg zwischenzeitlich einen frischeren Anstrich und eine Optimierung zur Ansicht auf Mobilgeräten erhalten. Auch dort sind alle Angebote der Stadt abrufbar und werden zum Teil in die App eingebunden. Neben grafischen Anpassungen erfolgen nun schrittweise weitere inhaltliche Aktualisierungen. So ist beispielsweise bereits die Internetadresse des Parkbads auf die städtische Website überführt worden.