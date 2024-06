Schulweg-Projekt an der Burgberg-Grundschule Wassenbergs erster „Walking Bus“ ist unterwegs

Am Pontorsonplatz ist jetzt auch ein Schild angebracht, erstellt von Sascha Albrecht. So ist auch für die Sichtbarkeit des neuen Projekts gesorgt. Gut ist, dass in Wassenberg auch räumlich beste Voraussetzungen vorhanden sind, um das Projekt realisieren zu können. Und gut ist auch, dass es Eltern gibt, die den schulischen Alltag an Stellen wie dieser aktiv mitgestalten, um Situationen mit möglichst simplen Mitteln anzupacken. Karin Platen blickt so entspannt in die Zukunft, weiß sie doch, wie schwierig es war, Eltern als Verkehrshelfer zu gewinnen – es liegt eben in der Hauptsache an der Berufstätigkeit der Eltern.