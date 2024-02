Grundschule Am Burgberg in Wassenberg Kleine Schüler, große Vorträge

Nicht weniger anspruchsvoll war Japan, mit dem Land in Asien hatten sich Adelina Kelm und Asuka Syed, die über japanische Wurzeln verfügt, beschäftigt. Ute Püll: „Man musste beide Schülerinnen schon etwas bremsen, denn auch Japan bietet so eine reichhaltige Fülle an Informationen. Klar ist, dass jede Schülerin und jeder Schüler eine Entscheidung treffen muss, was für den Vortrag wichtig ist.“ Adelina und Asuka gingen jedenfalls auch auf das japanische Bildungssystem ein – mit der Erkenntnis, dass der Leistungsdruck in Japan besonders hoch ist, die Quote sehr guter Schülerinnen und Schüler aber eben auch. Schuluniformen seien in Japan an der Tagesordnung, wussten die beiden Mädchen zu berichten. Und letztlich gab es auch den kleinen Exkurs in die japanische Küche.