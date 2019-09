Antrag an den Stadtrat : Grüne: Wassenberg soll CO2-freie Kommune werden

Wassenberg Maßnahmenkatalog mit zehn Punkten vorgelegt.

Die Grünen nennen in ihrem Antrag insgesamt zehn kurz- und mittelfristig zu verwirklichende Maßnahmen, um dem Ziel einer klimagerechten Kommune näher zu kommen. So sollen beispielsweise innovative Projekte der Stromspeicherung und Bürgerenergieanlagen gefördert und der Anschluss ans Fernwärmenetz vorangetrieben werden. Weiterhin sei der Ausbau des Radwegenetzes im Zentrum von hoher Priorität. Eine Gartengestaltungssatzung soll der zunehmenden Versiegelung in Neubaugebieten entgegenwirken. Der Bauhof möge auf den Einsatz insektentötender Pestizide in städtischen Gartenanlagen verzichten und die Verwaltung soll ein Konzept zur Klimafolgenanpassung erarbeiten, wozu auch die Planung eines Wohnquartiers unter Berücksichtigung zunehmender Hitzebelastung zählt. Um das Mikroklima zu verbessern, sollen entlang von städtischen Straßen Bäume gepflanzt werden.