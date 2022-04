Ausstellung im Wassenberger Bergfried : Ganz nah dran im kreativen Foto

Wassenberg Obwohl es Creativ-Foto in Wassenberg seit zwei Jahrzehnten gibt, ist es erst die zweite Schau. „Großformate“ erzählen Geschichten.

In der ersten Etage des Bergfriedes lautet das Motto „Natur in Interaktion mit Mensch und Tier“. Herbert Rongen stellt seinen Frauenakt, nur umweht von einem dünnen roten Tuch, in eine steinige Landschaft: „Mensch in seiner Bloßheit in Kontrast zu rauer Natur“ lautet der Gedankenanstoß dazu, während Bert Strick unter dem Titel „Gewaltig klein“ einen Wanderer als Miniaturfigur inmitten einer Dolomitenlandschaft zeigt. In der zweiten Etage sind Schwarz-Weiß-Porträts flankiert von Farb- und Licht-Impressionen wie Marion Janßens Riesenrad-Studie. Die durch harte Arbeit geprägte Physiognomie eines Tagelöhners steht im Kontrast zum sanften Babykopf von Barbara Peters, die auch das Titelfoto der Schau „Knotenpunkt“ aufnahm, ein Kletterseil in Nahaufnahme aus tausend dünnen Strängen. Bert Stricks abstrakt anmutende Impression aus Rauch und farbigem Licht kontrastiert mit Häuserfassaden, schrill bemalt oder in futuristischem Design. Immer wieder bilden Tiere und Pflanzen in Nahaufnahme Hingucker in dieser Schau: Willi Morzineks Reiher und Kormoran im Flug etwa, Andreas Thiemanns Kuh im Kaunertal, Yvonne Schiffelers‘ „Ballett der Blütenblätter“ (Clematis) oder Monique Theunissens sich auflösende Blätter als lichtdurchlässiges Gitterwerk.