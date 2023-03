Nach 45 Jahren Ortsring Orsbeck Große Ehre für Christian Philippen

In den 45 Jahren seiner Mitgliedschaft im Ortsring hat Christian Philippen einige markante Punkte für Orsbeck gesetzt. So war er es, der die Ideen, Vorschläge und Verwirklichungen folgender Maßnahmen für unsere Ortschaft hatte: Errichtung des Findlings am Eingang des von-Rohmen-Platzes (Entwurf und Beschriftung stammen von ihm), Springbrunnen auf dem von-Rohmen-Platz (Entwurf und Beschriftung kommen ebenfalls aus seiner Hand), Errichtung von Ortsringtafeln innerhalb der Ortschaft zur Bekanntmachung von Veranstaltungen und Festen der Vereine und nicht zuletzt seine Idee zur Durchführung eines jährlichen Martinsmarktes rund um die Martinuskirche. Diesen Martinsmarkt hat er von Beginn an organisiert und sich hierbei insbesondere um die Aussteller bemüht. Unterstützung hinsichtlich notwendiger Anträge und Genehmigungen erhielt er hierbei in all den Jahren vom Ortsringvorsitzenden.