Glückswoche : Über 60 Angebote, das Glück zu finden

Wassenberg Das Programm der „Zweiten Wassenberger Glückswoche“, die am 20. März beginnt, liegt druckfrisch vor. Kultur, Wanderungen, Begegnungen und Sportangebote für Jung und Alt werden darin verbunden.

Verbundenheit mit Menschen und Bildung als Wege zum Glück im Sinne eines zufriedenen Lebensweges – dafür soll der Weltglückstag werben, der auf Initiative der Vereinten Nationen seit 2012 jeweils am 20. März begangen wird. Wassenberg hat sich dem Thema bekanntlich seit zwei Jahren verschrieben und mit Bürgerbeteiligung zehn „Glücksorte“ ausgewählt. Führungen, Wanderungen und Kinderaktionen widmen sich dem Thema Glück. Vier Interessierte Bürger hat der Belgier Leo Bormans, Herausgeber des weltweit verbreiteten „Book of Happiness“, als Wassenberger Glücksbotschafter ausgebildet: Anne Emunds, Frank Sodermanns, Lydia Sorge und Therese Wasch werden im Programmheft zur Glückswoche nicht nur vorgestellt, sie bieten auch Veranstaltungen an. Aber das nicht allein.

Wieder hat die Kunst-, Kultur und Heimatpflege gGmbH der Stadt Vereine und Geschäftsleute mit eingebunden, die eigene Angebote beisteuern. Das reicht vom (kostenfreien) Schnuppern in Fitness, Golf oder Tennis bis hin zur Begegnung beim Kuchenbuffet im Café. Frank Sodermanns etwa lädt Menschen mit Bewegungseinschränkungen zu Probefahrten in sein Auto-Mobiliätszentrum ein. Unmöglich alle rund 60 Programmpunkte aufzulisten. Zu den (farbig unterlegten) Höhepunkten zählt die kabarettistische Lesung mit dem bekannten Psychiater/Autor Manfred Lütz, der am 24. März unter dem Motto „Unvermeidlich glücklich“ humorvoll-hintergründig dem Wesen des Glücks auf der Spur sein wird. Eröffnet wird die Glückswoche 2020 am 20. März, 18 bis 20 Uhr, mit der großen Gemeinschaftsausstellung der Wassenberger Grundschulen im Bergfried, denn: „Gemeinsam etwas schaffen macht glücklich“, heißt es im Programm.

Mit „Glück im Unglück“ betitelt ist eine historische Stadtführung mit Walter Bienen vom Heimatverein, der dabei auch viele Geschichten aus der mittelalterlichen Stadt erzählt, eingeladen sind dazu übrigens auch Kinder: Sonntag, 22. März, 14 Uhr, ab Naturparktor. Ebenfalls ein Familienangebot ist „Tanzen macht glücklich“ am 23. März, 14.30 Uhr, im Familienzentrum Steinkirchen (mit Anmeldung). Am 25. März, 19 Uhr, stellt Ursula Kurzweg von der Bücherkiste den irischen Erzähler Brain Cleeve als Glückssucher vor. Einem ernsten Thema widmet sich Ute Maiborg am 26. März, 19.30 Uhr: In Anlehnung an die Krankheit Burn out, zeigt sie auf, wie man dem vorbeugen kann: „Brun-on – gesund und leistungsstark“. Glücksbotschafterin Lydia Sorge lädt für den 27. März, 18 Uhr, zu einer meditativen „Klangreise ins Glück“ (mit Klangschalen) ein. Nach dem Erfolg 2019 gibt es auch in diesem Jahr zum Abschluss wieder die Glückstour mit dem Oldtimer Bus mit Therese Wasch zu den Glücksorten der Stadt. Das Blau-Grün-Design des Programmheftes unterbricht mit symbolträchtigem Pink die Werbung fürs „Glücksgestöber“, den Mädchenflohmarkt auf der Burg, am Samstag, 21. März, 14 bis 19 Uhr. Meldungen für Standplätze werden noch entgegengenommen. Einen kulturellen Höhepunkt am 28. März, 20 Uhr, dürfte Coby Grants Konzert unter Motto „Big Dreams“ bieten.