Glückswoche startet wieder : So hilft die Stadt Wassenberg beim Glücklichsein

Wassenberg Der internationale Tag des Glücks steht vor der Tür – er findet am Sonntag, 20. März, statt. Die Stadt Wassenberg hat ihr ganz eigenes Glück gefunden und veranstaltet wieder eine Woche voller Glück. Los geht es am kommenden Sonntag.

Leo Bormans, der Autor des Buches „The World Book of Happiness“, hat gesagt: „Glück fällt nicht vom Himmel. Wir müssen nicht täglich strahlend durchs Leben gehen und unaufhörlich glücklich sein. Jeder Mensch muss auch mal zweifeln und traurig sein können. Aber der kleine Teil unseres Glücks, der machbar ist, liegt in unserer Hand.“ Die Stadt Wassenberg – und hier federführend die Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH – plant die Glückswoche zusammen mit der niederländischen Nachbargemeinde Roerdalen, so finden unterschiedliche Aktionen auf deutscher und auch auf niederländischer Seite statt. So sollen alle Interessierten beim Glücklichsein unterstützt werden, heißt es aus dem Wassenberger Rathaus.