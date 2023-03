Glückswoche vom 18. bis 26. März Auf der Suche nach dem Glück in Wassenberg

Am Sonntag, 19. März, 14 bis 19 Uhr, wird der Burgsaal zum Schauplatz der Veranstaltung, die shoppingbegeisterte Frauenherzen anziehen dürfte. Ein pinker Teppich weist den Weg zur Veranstaltung, und am Eingang wartet eine attraktive Überraschung. Den Eintritt bekommt man für drei Euro inklusive einem leckeren „Glücksgesöff“. Der Mädelsflohmarkt Glücksgestöber bietet all das, was die Frauenwelt begehrt: Trendige Kleidung, Marken- und Designerstücke, Schuhe, Handtaschen, Accessoires, Schmuck, Selbstgemachtes und einzigartige Dinge im Vintage- und Retro-Look. An zahlreichen bunten Ständen kann nach hippen Teilen oder neuen Lieblingsstücken gestöbert werden. Auch eine Stylistin für Haare und Make-up ist da. Mit Frauen-Power wird der Mädelsflohmarkt gemeinsam von der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Wassenberg, Vera Hartmann, und den Rheinischen Landfrauen, Ortsverband Wassenberg, organisiert. Auch Sabrina Martin von der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH ist begeistert, dass mit Unterstützung der Vereine, Einwohnern, Unternehmen und Institutionen aus Wassenberg so viele inspirierende Aktivitäten in dieser fünften Wassenberger Glückswoche zustande gekommen sind.