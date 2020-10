Gästeführung in Stadtteilen : Im Oldtimerbus Glücksorte in Wassenberg entdecken

Wassenberg Dei Teilnehmer reisen nostalgisch durch die Stadtteile mit Gästeführung und anschließender Einkehr.

Die am 29. März abgesagte Glückstour mit dem Oldtimer Bus wird jetzt nachgeholt am 24. Oktober, 14 bis 17 Uhr. Teilnehmer können nostalgisch mit dem Oldtimerbus die Glücksorte in Wassenberg entdecken.

Der Oldtimer Bus der west Verkehr fährt durch Orsbeck, Ophoven, Effeld, Birgelen und Myhl. Die Gästeführerin Therese Wasch wird die Tour begleiten. Zudem lädt der Dorfverschönerungsverein Ophoven am Glücksort „Haus am See“ die Glücksreisenden zu einem kleinen Imbiss ein. Start ist am Naturpark-Tor Wassenberg, Pontorsonallee 16 (14 Euro pro Person inklusive kleiner Imbiss oder Kaffee/Kuchen und Gästeführung). Bei großer Nachfrage wird eine zweite Tour am Nachmittag angeboten.