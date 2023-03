Das sind die Pläne Glasfaser baut Netz in Wassenberg aus und informiert

FTTH hat als einzige Breitbandtechnik die nötige Leistungsstärke, um die rasant wachsenden Datenvolumen zuverlässig und schnell zu übertragen. „Beim digitalen Umbau in Deutschland kommen wir an einer flächendeckenden Breitbandversorgung nicht vorbei. Im ländlichen Raum ist sie wesentlich, damit dieser all seine Vorzüge in der Lebensqualität erhalten und entfalten kann. Wir gestalten den Ausbau wirtschaftlich, schnell und unbürokratisch“, so Durmaz weiter. Die kostenlose Hotline beantwortet Fragen zum Ausbauprojekt unter 02861 89060940, montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr. Alle Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar.