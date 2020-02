Grundschule An der Burg Wassenberg : Viel zum Spielen und Lernen gewonnen

Wassenberg Die Kinder der Grundschule Am Burgberg in Wassenberg freuen sich über den vierten Erfolg im Wettbewerb „Spielen macht Schule“.

„So viel Glück hatten wir noch nie“, sagt Nadine Froesch, die als sozialpädagogische Fachkraft an der Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg tätig ist. Denn die Grundschule erhält schon zum vierten Mal den Gewinn der Aktion „Spielen macht Schule“, und diesmal fiel der Gewinn besonders groß aus. Feierlich werden die Spiele in in der Aula an der Kirchstraße dem Schülerparlament von OGS- Gruppenleiterin Kathrin Pollender und Nadine Froesch überreicht. Jede Klasse und jede Gruppe der Offenen Ganztagsgrundschule wird mit vielfältigen Spielen und Lern- oder Arbeitskoffern ausgestattet.