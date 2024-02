Crash Kurs NRW in Gesamtschule Wassenberg Wie schnell ein Leben vorbei sein kann

Wassenberg · Der Crash Kurs NRW war wieder zu Gast an der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg. Das Projekt richtet sich an junge Fahranfänger, die ganz bewusst drastische Bilder zu sehen bekamen.

23.02.2024 , 05:10 Uhr

Sie haben den Crash Kurs absolviert (v. li.): Julina Langohr, Peer Küppers, Peter Biermann und Florian Pütz aus der Jahrgangsstufe 12. Foto: BRG/Thomas Kranz Foto: BRG/Thomas Kranz

Von Anke Backhaus Lokalredaktion Erkelenz