Thema Grundgesetz an Wassenberger Gesamtschule Schüler im Aktionstag für Demokratie und Menschenrechte

„Für Demokratie und Menschenrechte“, so lautete das Motto auf dem Schulhof. „Wir brauchen alle die Demokratie, die vom Mitmachen lebt. Im Moment leben wir in einer Zeit, in der es sehr viele antidemokratische Strömungen gibt, daher ist es umso wichtiger, den Tag zu würdigen, an dem das Grundgesetz verkündet wurde“, sagte Lehrerin Katrin Böhnert, die die Aktion in der Gesamtschule federführend organisiert hatte. Mit ihren Kursen in den Fächern Sozialwissenschaft und Philosophie des Jahrganges 11 hatte Katrin Böhnert das Thema jahrgangsübergreifend vorbereitet, dabei auch das Grundgesetz in „Schülerdeutsch“ übersetzt. So sei das Grundgesetz für die Schülerinnen und Schüler besser greifbar, war man sich in der Vorbereitungsphase einig.