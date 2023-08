An der Wassenberger Gesamtschule Das sagen Anwohner zur Verkehrslage rund um den Birkenweg

Die Verkehrssituation rund um die Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg hat schon mehrfach die Gemüter erhitzt. Es geht dabei um diese eine Sache: Die Schule befindet sich mitten in einem Wohngebiet. Rund um den Birkenweg wird es jedoch morgens zum Schulbeginn und später zum Schulschluss hoch her. Anders gesagt: Das Gebiet ist zu diesen Zeiten stark befahren.