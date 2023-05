Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg Unterwegs im Zeichen der Vielfalt

Die Gräfin, die Kunstfigur des Birgeleners Heinz Küppers-Schilling, kam aus Anlass des Idahobit, des internationalen Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, in die Schule, in der er selbst damals Schüler war. „Wenn ich das heute hier sehe, geht mir das Herz auf“, merkt die Gräfin in edler Robe an, als sie auf die Schülerschaft blickt. Viele Schülerinnen und Schüler sind in Regenbogenfarben gekleidet, auch die Schuhe sind sogar so bunt wie die Vielfalt. Auch Lara und Julia, beide 16 Jahre alt und in der neunten Klasse, sind gut vorbereitet in die Schule gekommen. Die beiden Jugendlichen zählen zum Vorbereitungsteam, das sich um die Organisation der Veranstaltung auf dem Schulhof gekümmert hat. „Jeder Mensch soll so sein, wie er ist. Darauf wollen wir aufmerksam machen. Wir wollen damit ein Zeichen setzen“, sagen Lara und Julia übereinstimmend. Die Vielfalt, so unterstreichen sie weiter, sei nach wie vor nicht überall angekommen. Es gebe noch eine Menge Arbeit. Lara weiß: „Noch heute gibt es Situationen, in denen blöde Kommentare kommen. Dabei wollen wir eine Schule für alle sein.“