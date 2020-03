Wassenberger Propst ist 60 : Gemeindeleben per Video und Telefon

Info

Stationen Thomas Wieners wurde 1960 in Krefeld geboren, nach Abitur und Zivildienst private Studienaufenthalte in Israel und den USA; Ausbildung zum Krankenpfleger und Arbeit in diesem Beruf im Willicher Katharinen-Hospital . Theologiestudium am Jesuitenkolleg St. Georgen in Frankfurt sowie an der Universität Tübingen; 1992 Priesterweihe in Aachen. Kaplanzeit in Anrath, Neersen und Rheydt. Ab 2003 Pfarrer in Korschenbroich.

Wassenberg Ostern 2010 wurde Thomas Wieners als Pfarrvikar in der Pfarrei St. Marien Wassenberg eingeführt, am 27. März 2011 dann als neuer leitender Pfarrer in Nachfolge des erkrankten Pastors Stefan Kaiser.