In St. Lambertus Birgelen : Ostergrüße in Corona-Zeiten zum Abholen

Birgelen Statt eines Umtrunks im Pfarrheim hat sich der Gemeindeausschuss in Birgelen einen besonderen Ostergruß ausgedacht.

Aus gegebenem Anlass müssen alle weltlichen und kirchlichen Veranstaltungen abgesagt werden, fallen aus. In Birgelen dürfen auch der traditionelle Umtrunk nach der Osternachtsfeier sowie die Ostermessen nicht stattfinden. Plante der Gemeindeausschuss St. Lambertus Birgelen, nach Jahren der Umbauphase des Pfarrheims, dort wieder eine gemütliche Zusammenkunft der Gemeindemitglieder zu Ostern, so wird das in diesem Jahr nicht möglich sein. Dennoch soll es einen Ostergruß im Form eines Ostereis geben. Während der Öffnungszeiten der Kirche St. Lambertus an Ostern von 10 bis 15 Uhr steht ein prall gefüllter Eierkorb im Kirchenraum. „Jeder Kirchenbesucher ist eingeladen, ein Osterei mitzunehmen. Auch können gesegnete Osterkerzen gegen einen kleinen Obolus erworben werden“, sagt Werner Schmitz vom Gemeindeausschuss. Der möchte mit dieser Geste in Zeiten der Kontaktsperre ein Zeichen der Zusammengehörigkeit setzen und wünscht allen: „Bleibt gesund!“