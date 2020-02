Projekt in Roerdalen : Huttopia übernimmt Ferienpark Elfenmeer

Wassenberg/Roerdalen Der französische Parkbetreiber will gemeinsam mit lokalen Unternehmen in die Qualität des Parks investieren. Derzeit wird er geräumt.

Huttopia führt weltweit, hauptsächlich aber in Frankreich, über 40 Naturcampingplätze und Campingdörfer. Der ehemalige Freizeitpark Elfenmeer unweit der Grenze wird einer der ersten niederländischen Parks des Unternehmens. Nach Genehmigung des Gemeinderats wird die Gemeinde den Park in einigen Monaten an Huttopia übergeben. Beigeordneter Jan den Teuling freut sich über den neuen Betreiber: „Während der Gespräche mit den interessierten Kandidaten stellte sich heraus, dass die Pläne von Huttopia fast vollständig mit den vom Gemeinderat geäußerten Wünschen übereinstimmen. Das Unternehmen möchte stark in den Park investieren, vorzugsweise gemeinsam mit lokalen Unternehmern. Unser Ziel war die Schaffung eines hochwertigen, zukunftssicheren Freizeitparks, der das Ambiente und den Erlebnisgehalt des Nationalparks De Meinweg widerspiegelt. Die Übernahme durch Huttopia fördert die Lebensqualität in unseren Dörfern und steigert die touristische Attraktivität der Region. Das knüpft auch perfekt an die Vision der umliegenden lokalen Unternehmer an.“