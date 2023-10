Im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule Gefeierte Musicalstars bei der Soulnight in Wassenberg

Die Bühne des Forums der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg wird am Samstag, 28. Oktober, 20 Uhr, erstrahlen, wenn drei gefeierte Stars mit ihren begnadeten Stimmen in einer außergewöhnlichen „Soul Night“ aufeinandertreffen. Dennis LeGree, David Thomas und Reginald Holden Jennings, die einst die legendären „Papas“ im Erfolgsmusical „Starlight Express“ in der Ruhrgebietsstadt Bochum verkörperten, versprechen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH zufolge einen Abend voller pulsierender Emotionen, mitreißendem Groove und einem Feuerwerk an Gefühlen.