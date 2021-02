Folgen der Coronakrise : Stadt sucht Austausch mit Gastronomiebetrieben

Wassenberg Die Fraktion Krethi & Plethi/Die Linke im Rat der Stadt Wassenberg stellt konkrete Fragen zur Lage der Gastronomie und des Tourismus.

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise in der Wassenberger Wirtschaft geht es der Fraktion Krethi & Plethi/Die Linke. Einen Fragenkatalog hat sie dazu der Stadt Wassenberg vorgelegt. „Man redet in der Stadt viel vom Tourismus, Wassenberg lebt davon“, betonte Fraktionsgeschäftsführer Frank Vieten.

Die Wassenberger Stadtverwaltung ist allerdings in der Hinsicht unterwegs, um unbürokratische Beratungen der Betriebe anzubieten. Maurer: „Unter anderem geht es dabei darum, Gewerbesteuervorauszahlungen zu stunden.“ Letztlich, so unterstrich Maurer, gehe es so auch Betrieben in der Unterhaltungsbranche, Künstlern und auch Veranstaltungsbetrieben, nach denen die Fraktion Krethi & Plethi/Die Linke konkret gefragt hatten. Bürgermeister Marcel Maurer betonte ausdrücklich, dass der Austausch zwischen den betroffenen Betrieben und der Stadtverwaltung gegeben sei.

Fraktionsgeschäftsführer Frank Vieten erläuterte die Hintergründe, die zur Anfrage an die Stadtverwaltung geführt haben: „Die Probleme der unterschiedlichen Betriebe werden ja auch an uns herangetragen. Darum ist uns bewusst, dass es auch in der Stadt Wassenberg einen gewissen Handlungsbedarf gibt. Wie sich ja gezeigt hat, darf man sich nicht auf das verlassen, was vom Bund oder auch von den Ländern versprochen wird. Darum ist es uns wichtig, in diesem Bereich nachzuhaken.“