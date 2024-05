Galerie Noack Neue Ausstellung, Kunsttour und mehr in Wassenberg

Darüber hinaus sehen die Kunstfreunde in Wassenberg Werke von Gabriele Hüttl-Wagener, H. Schmitz, Norbert Braun sowie Original-Fotos von Man Ray, Magritte und Wols sowie Akte des Viersener Fotografen Günter Seiler. „Beim Art-Forum haben Sie Gelegenheit, Jon Thor Gislason, Willi Lemke, Christoph Rehlinghaus und Mia M. kennenzulernen“, kündigt Noack an. Die Ausstellung wird am Samstag, 4. Mai, um 18 Uhr eröffnet. Die Werke werden bis zum 31. Mai in der Galerie, Graf-Gerhard-Straße 6, zu sehen sein.