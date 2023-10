Galerie Noack in Wassenberg Das Leben als Fest im großen Format

Eine andere Facette der ausgestellten Werke zeigt sich in den Bildern: „Das Leben ist nicht nur Fest, es ist auch Tod, Trauer, Leid. Diese menschlichen Zustände sind in den Bildern mit verarbeitet“, so Christian Walter. In seinem Bild „vis á vis“ treffen Leben und Tod aufeinander: Der Totenschädel eines Tieres in der Wüste steht einem bunten Papagei Auge in Auge gegenüber und erzeugt beim Betrachter eine Mischung aus Fremdheit und Freundschaft.