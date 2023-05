Galerie Noack in Wassenberg Drei Jahrzehnte für die Kunst

Wassenberg · Galerist Klaus Noack ist in Wassenberg eine Kunstinstitution. Was vor 30 Jahren in Mönchengladbach begann, fand mit Alt-Bürgermeister Manfred Winkens den Weg an die niederländische Grenze. Ein Besuch.

06.05.2023, 05:10 Uhr

Das 30-jährige Bestehen seiner Galerie feierte Klaus Noack (r.) bei einer Ausstellung mit den Künstlern Viktor Nono und Renata Kolwicz. Foto: Ruth Klapproth

Von Angelika Hahn