Förderung vom Land : 731.300 Euro für Radweg am Effelder Waldsee

Wassenberg Zuschuss aus dem Nahmobilitätsprogramm des Landes NRW. Die Route führt an See und Campingplatz vorbei bis zur Grenze und findet Anschluss an das niederländische Radwegenetz.

Für Wassenberg sei dies eine gute Nachricht in den schwierigen Zeiten und „ein starkes Signal an die Menschen, die in der Pandemie aufs Rad umsatteln“. Der FDP-Landtagsabgeordnete begrüßt, dass das Land NRW in Wassenberg einen Betrag von 731.300 Euro aufwendet. „Der Radverkehr ist eine tragende Säule der Nahmobilität in unserem Land. Ich freue mich, dass nun die Umsetzung des zweiten Bauabschnitts zum Neubau des Rad- und Gehweges entlang des Effelder Waldsees beginnen kann“, so Lenzen. Der Weg führt am Sportplatz und der Campinganlage vorbei, weiter Richtung Grenze bis zur Verschmelzung mit dem Radweg, der aus Richtung Rothenbach nach Wassenberg verläuft. Gut ausgebaute Angebote der Nahmobilität bringen mehr Flexibilität für die Bürgerinnen und Bürger und seien zugleich praktizierter Umwelt- und Naturschutz. Durch die Förderung weiterer Projekte im Nahverkehr werden Kreise, Städte und Gemeinden darin unterstützt, die Bedingungen für eine sichere und saubere Mobilität zu verbessern.