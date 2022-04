Gedenken an NS-Opfer in Wassenberg : Fünf Stolpersteine für die Familie Kaufmann

Schülerinnen und Schüler der Betty-Reis-Gesamtschule und der Grundschule Birgelen haben die Texte der Stolpersteine vorgelesen. Foto: Ruth Klapproth

Wassenberg Im vergangenen Jahr verlegt, fand nun die Gedenkfeier statt. Schüler berichten von den traurigen Schicksalen der Opfer der NS-Herrschaft. Familie Kaufmann wurde in Vernichtungslagern ermordet.

Am 30. März wäre ihr Geburtstag gewesen. Edith Kaufmann, das letzte jüdische Kind, das in Wassenberg geboren wurde, hätte ihren 89. Geburtstag gefeiert. Doch sie wurde gerade einmal neun Jahre alt. Am 4. Mai 1941 wurde sie nach ihrer Deportation nach Lodz in einem Vernichtungslager ermordet.

Um an das Schicksal von Edith Kaufmann, an das ihrer beiden Schwestern Rosalie und Gertrud, und an das ihrer Eltern Max und Paula zu erinnern, wurden vor dem ehemaligen Wohnhaus der Familie Kaufmann im November des vergangenen Jahres fünf Stolpersteine verlegt. Aufgrund der Corona-Pandemie geschah dies ohne großes öffentliches Aufsehen, ohne eine Gedenkfeier. Diese wurde nun am Mittwoch nachgeholt. Auf dem Parkplatz der Sparkasse, direkt neben dem ehemaligen Wohnhaus an der Graf-Gerhard-Straße, versammelten sich Vertreter der Kommunalpolitik und Ehrenbürger der Stadt Wassenberg. Auch Vertreter der Betty-Reis-Gesamtschule, der Grundschule Birgelen und des Heimatvereins waren zugegen. Finanziert wurden diese fünf Stolpersteine von der Grundschule Birgelen und von Privatpersonen.

Info Stolpersteine in 21 Ländern Europas Projekt Der Künstler Gunter Demnig erinnert an die Opfer der NS-Zeit, indem er vor ihrem letzten selbst gewählten Wohnort Gedenktafeln aus Messing ins Trottoir einlässt. Inzwischen liegen Stolpersteine in 1265 Kommunen Deutschlands und in einundzwanzig Ländern Europas.

Nach der Begrüßung durch den Wassenberger Bürgermeister Marcel Maurer, der betonte, wie wichtig das gesellschaftliche Engagement sei, die Geschichten und Schicksale nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und die Erinnerung aufrecht zu erhalten, kamen Schülerinnen und Schüler der Klasse 8.2 der Betty-Reis-Gesamtschule und der Grundschule Birgelen nach vorne. Sie lasen vor, was auf den Stolpersteinen geschrieben steht. Für jedes Familienmitglied wurde ein Stein verlegt, dort sind die Lebensdaten der Menschen aufgeschrieben. Die Mutter und ihre drei Töchter wurden allesamt im Oktober 1942 nach Lodz/Litzmannstadt deportiert. Die drei Töchter starben dort, die Mutter wurde im Vernichtungslager Kulmhof/Chelmno ermordet. Der Vater der Familie, Max Kaufmann, wurde in das Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg gebracht und dort ermordet.

Sepp Becker, der den Arbeitskreis Jüdisches Leben in Wassenberg leitet, berichtete im Anschluss vom jüdischen Leben in Wassenberg und von den mitunter schwierigen Recherchen zu der Familie Kaufmann. Die erste Erwähnung eines jüdischen Menschen in Wassenberg geht mehr als 700 Jahre zurück. Viel wisse man nicht über die Menschen, die auch in den Jahrhunderten danach hier lebten. Ab dem späten 18. Jahrhundert seien mehr Aufzeichnungen vorhanden, man wisse die Namen und auch die Berufe der Familien. Die Blütezeit der Juden in Wassenberg sei aus der Zeit zwischen 1850 bis 1890.

Mehr über die Familie Kaufmann herauszufinden, war allerdings nicht so leicht. So habe sich die Vermutung, es läge ein Verwandtschaftsverhältnis zu der anderen jüdischen Familie Kaufmann in Wassenberg vor, nicht bestätigt. Der Schneider Max Kaufmann heiratete seine Frau Paula 1927 in der Großstadt Köln, dort wurde auch die erste Tochter geboren. Später in dem Jahr erfolgte der Umzug nach Wassenberg. Doch was der Grund dafür war, sich ausgerechnet in der kleinen Stadt Wassenberg niederzulassen, sei nicht bekannt. Doch sie zogen in das ehemalige Kloster der Kapuziner und lebten dort bis zu ihrer Deportation.

Emotional wurde es, als Lieselotte Frenken das Wort ergriff. Die 93-jährige Frau aus Wassenberg, die inzwischen in Heinsberg lebt, war eine Mitschülerin von Gertrud Kaufmann. Sie hatte ein Foto dabei von einem Ausflug der Schulklasse in die Heide, auf dem „Trude“, wie sie damals genannt wurde, zu sehen ist. Das Bild stammt aus dem Jahr 1935. Auf älteren Schulfotos aus dem Jahre 1938 war Gertrud Kaufmann bereits nicht mehr zu sehen.