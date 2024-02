Derzeit im Bau Fünf neue Sirenenanlagen für Stadtgebiet Wassenberg

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um die Sirenenstandorte in Rothenbach, in Eulenbusch (zugleich für die Bereiche Krafeld und Dohr), Wassenberg im Bereich Heesweg, Wassenberg im Bereich Forster Weg sowie in Birgelen-Rosenthal. Alle anderen städtischen Bereiche sind bereits entsprechend abgedeckt.