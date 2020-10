Neuer Krimi von Christian Macharski : Hastenraths Will wieder im Ermittlungsfieber

Hastenraths Will gibt wieder den Kriminalisten. Foto: Rurtal Produktion

Wassenberg Christian Macharskis neuer Krimi „Die Freunde der Nacht“ ist fertig. Statt einer Lesereise durch die Region findet diesmal die zentrale Buchvorstellung in der Burg Wassenberg statt.

Es ist wieder so weit: Im November erscheint der neunte Dorfkrimi mit dem ermittelnden Landwirt Hastenraths Will. Der Roman von Christian Macharski trägt den Titel „Die Freunde der Nacht“ und entführt den Leser unter anderem in die wilde Zeit der Kegelausflüge der frühen 1980er Jahre. Es handelt sich um einen klassischen Krimi, bei dem sich am Ende nicht nur die Frage stellt „Wer war der Täter?“, sondern auch „Was hat er getan?“.

Coronabedingt wird es diesmal, anders als sonst, statt einer Lesereise nur eine einzige Lesung geben, die am Donnerstag, 19. November, 20 Uhr, in Burg Wassenberg stattfindet. Maximal 120 Gäste sind zugelassen. Der Autor liest persönlich, aber auch der Held der Romanreihe, Hastenraths Will, wird, so wie es seine Freunde gewohnt sind, selbst auftreten und ausführlich zu Wort kommen.

Zum Inhalt des Dorfkrimis: Ein schwerer Schicksalsschlag stürzt Hastenraths Will in eine tiefe Sinnkrise. Der Landwirt und Ortsvorsteher des kleinen Dorfs Saffelen beschließt daraufhin, seine Memoiren zu schreiben. Bei Recherchen zu einer legendären Kegeltour mit dem Club „Die Freunde der Nacht“ stößt er auf mysteriöse Vorfälle, die sein detektivisches Interesse wecken. Für seine Nachforschungen taucht er dabei tief ein in die Zeit der wilden Kegeltouren Ende der 80er Jahre, als alles erlaubt war und die Zügellosigkeit über die Moral siegte. Eine Zeit, an die nicht jeder seiner ehemaligen Kegelbrüder gerne erinnert werden möchte, denn je mehr Will die menschlichen Abgründe hinter deren bürgerlichen Fassaden freilegt, desto deutlicher wird, welch furchtbarem Geheimnis er auf der Spur ist.

Während der Landwirt sich mutig durch ein Geflecht aus Halbwahrheiten, Täuschungen und falschen Spuren kämpft, trifft ihn die bittere Erkenntnis, dass auch er sich seiner eigenen Vergangenheit stellen muss.