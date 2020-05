Jugendzentrum Wassenberg : Freud und Leid – Thema der Campahotline

Wassenberg Das Evangelisches Jugendzentrum in Wassenberg hält auch telefonisch engen Kontakt zu den Kindern und Familien. Trotzdem hoffen die Verantwortlichen, nach Pfingsten wieder öffnen zu können.

Um die Verbindung zu den jungen Besuchern auch während der Corona-bedingten Schließungszeit nicht abreißen zu lassen, hat das Evangelische Kinder- und Jugendzentrum Campanushaus in Wassenberg ein kurzweiliges Online-Angebot zusammengestellt, das von Rätseln über Rezeptideen bis hin zur Märchenstunde mit Jugendpfarrer Achim Roscher reicht. Aber auch das persönliche Gespräch mit Kindern und Eltern will das Team um die derzeitige Leiterin Anna Bierwisch weiter pflegen und bietet dazu jeden Mittwoch zwischen 12 und 14 Uhr die „Campahotline“ an: eine Art Freud-/Leid- und Plauderforum für alle Campanushaus-Freunde.

Und dieses Forum werde rege genutzt, wie Anna Bierwisch, Pfarrer Roscher und die Mitarbeiterinnen Charlotte Dixius (im Freiwilligen sozialen Jahr) und Edeltraud Indorf berichten. Kinder (zumeist zwischen zehn und 14 Jahren) und Eltern rufen an und erzählen, was sie so machen, fragen nach Tipps zur Freizeitgestaltung, sprechen aber auch Sorgen und Probleme an, die die Corona-Zeit in den Familien durch das ungewohnt enge Zusammenrücken und den Zwang zum Homeschooling mit sich bringen. „Bei denen, die nicht anrufen, melden wir uns selbst, fragen nach, wie es so läuft und ob wir irgendwie helfen können. Da geht es etwa um Tipps zur Streitschlichtung und der Begleitung bei den Schulaufgaben ebenso wie um Liebeskummer oder Überforderung vieler Eltern zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung“, sagt Bierwisch. „Übrigens berichten keineswegs nur Eltern von solchen Problemen, auch die Kinder erzählen uns, dass es nicht einfach ist, ohne die gewohnten Freunde in Schule und Jugendzentrum auszukommen.“ Aber nicht nur Probleme, auch Tuchfühlung im kurzweiligen Smalltalk ist gefragt, erzählen die Mitarbeiter.