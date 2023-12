Frank Sodermanns und sein Wassenberger Team Wie aus einer Idee Großes entstehen konnte

Was daraufhin von Wassenberg aus in Gang gesetzt wurde, ist längst gut bekannt. Fakt ist: Gut, dass Frank Sodermanns mit dem, was er sich beruflich aufgebaut hat, extrem gute Kontakte geknüpft hat. Das kam alles mit der Zeit. Viele Schicksale hat Sodermanns kennengelernt, nachdem er sein ursprüngliches Autohaus zu einem Unternehmen umgebaut hatte, das sich auf Fahrzeugumbauten für Menschen mit Behinderungen spezialisiert hat. Die Arbeit hat ihn gelehrt, niemals aufzugeben – und sei die Lösung noch so schwierig. Sodermanns und sein Team tüfteln so lange, bis die Kunden mobil sind.