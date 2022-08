Fräulein Niederrhein berichtet : Die Schönheiten Wassenbergs entdecken

Nicole Marks macht als Niederrhein Fräulein spannende Ausflüge in Wassenberg. Foto: Niederrhein Tourismus / Malte Schmitz

Wassenberg Nicole Marks ist viel unterwegs in und um die Stadt an der Grenze zu den Niederlanden. Aber der ganze Niederrhein hat es ihr angetan. Was sie so fasziniert, berichtet sie regelmäßig in ihrem Blog.

Beginnend am Roßtorplatz in Wassenberg, über Felder und entlang der Rur in Orsbeck bis in das Spargeldorf Effeld lässt es sich gemütlich durch die Landschaft des Wassenberger Landes radeln. Diese ländliche Idylle hält die Fahrradroute 113 unter dem Motto „Geschichten vom Essen und Trinken an der Rur und im Meinweg“ bereit. Erst vor Kurzem testete das Niederrhein Fräulein anlässlich des Niederrheinischen Radwandertages Anfang Juli die gemütliche Strecke ausgehend des historischen Stadtkerns Wassenberg bis zum Dorfladen und Café „Mittendrin“ in Effeld und über das Meinweg-Gebiet zurück zum Ausgangspunkt.

Auf ihrem Blog beschreibt sie ihr Erlebnis und zieht eine positive Bilanz des Ausfluges. Die Route erstreckt sich über den Knotenpunkt 21 in Richtung Orsbeck zum Knotenpunkt 22 entlang des Rurufer-Radweges bis zur Nummer 23, dann zu Nummer 15 und 25 bis nach Effeld. Danach geht es mit einem Abstecher am Effelder Waldsee vorbei und rüber in die Niederlande zu den Knotenpunkten 71 und 57.

Info Ein Beitrag in der Woche auf dem Blog Beiträge Ein Mal pro Woche berichtet Nicole Marks auf ihrem Blog und verrät ihre Lieblingsplätze und Geheimtipps. Inzwischen sind über 165 Beiträge erschienen. www.niederrhein-fraeulein.de

Ob eine Heißluftballon-Fahrt über Kevelaer, Rendezvous mit Erdmännchen und Lisztaffen im Tiergarten Kleve oder Yoga mit Alpakas in Willich: das Niederrhein-Fräulein erlebt den heimatlichen Niederrhein in Fülle und hautnah. Sie erlebt tierische, sportliche oder kulinarische Abenteuer und wächst stets über sich und ihre Ängste hinaus. Auf ihrem gleichnamigen Blog hält sie ihre Erlebnisse fest und veranschaulicht diese für Heimat-Interessierte oder Urlauber und Urlauberinnen mit Bild und Text. Das Niederrhein-Fräulein verfasste bereits 165 Blogbeiträge voller Geheimtipps und Lieblingsplätze und feiert in diesem Jahr sogar ihr dreijähriges Jubiläum. Was auf ihrem Blog und während ihrer Ausflüge jedoch im Mittelpunkt steht, ist die Heimatliebe.

Hinter dem Niederrhein-Fräulein versteckt sich die Bloggerin und Journalistin Nicole Marks aus Schwalmtal. Gemeinsam mit dem Niederrhein Tourismus plant und führt Nicole Marks ihre Abenteuer durch. Zudem begleitet sie der Foto- und Videograph Malte Schmitz stets auf den zahlreichen Ausflügen. Die Idee zum Blog entstand damals in Berlin. Auf der dortigen Internationalen Touristik Messe fesselte sie vor einigen Jahren der Auftritt des Niederrhein Tourismus: „Ich erinnere mich noch, wie begeistert ich von so viel Herzblut und Energie war, die der Niederrhein Tourismus in seinen neuen Auftritt gesteckt hat. Noch während der Messe kam mir dann die Idee, das Ganze mit einem persönlichen und authentischen Blog zu unterstützen. Keine drei Monate und viele tolle Gespräche später, ist im Juni 2019 in Kooperation mit dem Niederrhein Tourismus mein Blog Niederrhein-Fräulein online gegangen“, erzählt Nicole Marks.

Sie haben noch keine Ideen, was der Spätsommer oder der Herbst in diesem Jahr noch so an Abenteuern und Genuss mit sich bringen sollen? In diesem Fall lohnen sich die Ausflugstipps des Niederrhein Fräuleins. Einer ihrer Tipps ist die Fahrradtour „Tim Berresheim Bilderreise“, die sie ebenfalls selbst erradelte. „Start- und Zielpunkt für die Tour ist das Informationszentrum Naturpark-Tor Wassenberg an der Pontorsonallee. Hier gibt es auch den Pocket-Guide zur ‚Tim Berresheims Bilderreise‘ im praktischen Hosentaschenformat, der einen perfekten Überblick über die komplette Route gibt, in dem die Kunstwerke markiert sind, der aber auch mehr über dieses besondere Projekt verrät“, erzählt das Niederrhein-Fräulein.

Das Besondere an der Strecke? Über insgesamt 90 Kilometer erstreckt sich eine Fahrradtour, die an 17 Orten im Heinsberger Land modernste Technologie und Umwelt anhand der Augmented Reality (AR) vereint. Augmented Reality bedeutet das Zusammenspiel von digitalem und analogem Leben. Mithilfe einer kostenlosen App zeigen sich an den festgelegten Orten die Kunstobjekte des in Wassenberg aufgewachsenen Künstlers Tim Berresheim mit einem Blick durch die Kamera-Funktion eines mobilen Endgerätes.