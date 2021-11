Fotokunst in Wassenberg : Immer ein Auge fürs Detail

Wassenberg Gleich zwei Fotoausstellungen sind im Bergfried zu bewundern: Peter Kremer und Helmut Heutz zeigen ihre fotografische Weiterentwicklung in ihren völlig verschiedenen Fotografiestilen.

Kremer hat sich auf Highspeed- und Makrofotografie spezialisiert – Star seiner Bilder ist das Wasser. Mit seiner Tropfenfotografie fängt er die Sekundenbruchteile ein, in denen Wasser auf Wasser trifft und fesselnde Figuren formt. Mit dieser noch wenig verbreiteten Nische der Fotografie kam Kremer 2014 bei einem Workshop der Gerderather Fotogruppe in Berührung – sein „erster Tropfen“ durfte im Kaminzimmer natürlich nicht fehlen. Fasziniert von dieser Art des Fotografierens unternahm er mit einem Infusionsset weitere Versuche, spätere Workshops beim „Tropfenpapst“ Daniel Nimmervoll und der Umstieg auf eine programmgesteuerte Anlage ermöglichten ihm eine Weiterentwicklung. Neben der Kombination aus Fotografie und Technik reize ihn, das jeder eingefangene Moment einzigartig sei: „Von der Raumtemperatur bis zum Luftzug hat jedes Detail Einfluss auf das Wasser. Kein Bild ist wie das andere, und ein einmal geschossenes Motiv kann ich unter gleichen Bedingungen nicht reproduzieren“, erklärte er. 2019 wagte er den Sprung zur Dreiventiltechnik, durch die er mit verschiedenen Farben arbeiten und neue Figuren erzeugen kann.

Heutz begann 2001 als Autodidakt mit der Fotografie und spezialisierte sich nach einem Kurs an einer Kölner Fotoschule schon früh auf den Menschen als Schwerpunkt. In seinen kunstvollen Aktfotografien setzt er sich kritisch mit Themen der Zeit auseinander und beschäftigt sich etwa mit Waldsterben und Klimawandel, Schönheitswahn und Tierquälerei, Gewalt und Rassismus. Seine Fotografien brechen mit dem Alltag und fordern provozierend zum Nachdenken auf, wenn ungewohnte Nacktheit in gewohnten Kontexten wie dem Kino oder dem Supermarkt inszeniert wird. Wichtig sei ihm nicht die Ästhetik, sondern Authentizität: „Ich habe noch nie mit professionellen Models gearbeitet und möchte das auch nicht. Ich möchte Echtheit. Meine Darsteller sind Menschen wie du und ich zwischen 20 und 75 Jahren.“ Zusammen mit den Visagistinnen Maggy Kuhnen und Sabrina Amels sowie zwei Darstellerinnen arbeitet er an dem Buch „Metamorphose oder Kleider machen Leute“ und hält fest, wie der Mensch sich über Kleidung definiert – erste Bilder sind im Bergfried zu sehen.