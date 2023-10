Was ist sichtbar? Fotokünstler stellen im Wassenberger Bergfried aus

Die Vernissage dieser Ausstellung findet am Samstag, den 14. Oktober, um 18 Uhr im Bergfried Wassenberg statt. Wie die Verwaltung der Stadt Wassenberg mitteilt, werde Bürgermeister Marcel Maurer zur Begrüßung das Wort an die Besucher und natürlich auch an die Künstler richten. Am Eröffnungstag ist die Ausstellung bis 21 Uhr geöffnet. Am darauffolgenden Sonntag, 15. Oktober, ist die Schau von 14 bis 20 Uhr zu sehen. Am Wochenende drauf ist sie am Samstag von 18 bis 21 Uhr und am Sonntag wieder von 14 bis 20 Uhr zu besichtigen.