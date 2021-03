Ermittler fahnden nach den Tätern : Forsthaus in Wassenberg erneut von Schüssen getroffen

Unklar ist, wer die Schüsse auf das Forsthaus in Effeld abgefeuert hat (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wassenberg Erst im Dezember, dann im Januar und nun wieder: Die Ermittler tappen im Dunkeln und fahnden nach dem Schützen. Die Eigentümer sind besorgt.

Es ist jetzt das dritte Mal, dass Schüsse auf das Forsthaus in Effeld abgefeuert wurden. Die Tat soll sich am Dienstag, 2. März, in den Abendstunden ereignet haben. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen, die federführend die Staatsanwaltschaft Aachen in Händen hält, kann noch kein Erfolg gemeldet werden, wenn es um die Suche nach dem Täter beziehungsweise den Tätern geht. „Es wird in alle Richtungen ermittelt“, sagt die Aachener Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts.

Das ist bislang rund um das Forsthaus in Effeld geschehen: Zuerst fielen im Dezember, danach im Januar die Schüsse auf das Forsthaus, das im Wassenberger Ortsteil Effeld an der Straße Zur Wolfskaul gelegen ist. Wie es im Januar bei der Staatsanwaltschaft in Aachen hieß, bestehe bislang kein Anfangsverdacht eines Tötungsdeliktes, vielmehr werde wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung ermittelt. Nach der Tat im vergangenen Dezember konnten keine Zeugen ausfindig gemacht werden, im Januar wollen Zeugen jedoch ein dunkles Fahrzeug gesehen haben. Der entscheidende Hinweis, der zum Täter oder zu den Tätern führt, war das nicht. Was sich gegenüber den beiden Taten von Dezember und Januar von der am Dienstag, 2. März, unterscheidet, sind die Tatzeitpunkte. Im Dezember sollen so die Schüsse gegen 11.40 Uhr gefallen sein, im Januar war die Tatzeit mittags gegen 12.15 Uhr, berichtet der Eigentümer. Und nun spricht dieser von 19.15 Uhr – ein Zeitpunkt, an dem die Dunkelheit bereits angebrochen war.

Wie der Eigentümer des Effelder Forsthauses im Gespräch mit unserer Redaktion weiterhin erklärt, betreibe man dort einen Forstbetrieb. Das Forsthaus selbst werde nicht von der Familie, sondern von einem Mitarbeiter dauerhaft bewohnt. „Man ist angespannt und möchte wissen, was los ist“, heißt es bei den Eigentümern, die bedauern, dass es keine verwertbaren Spuren gibt, so dass die Ermittler im Dunkeln tappen. Man vertraue den ihnen. „Die Ermittler sollen in Ruhe ihre Arbeit machen können“, sagen sie weiter. Die Familie sei ruhig, und auch der Mitarbeiter des Forstbetriebes, der das Forsthaus dauerhaft bewohnt, bewahre ebenfalls und bewusst die Ruhe.