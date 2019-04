Forstarbeiten und sozialer Wohnungsbau : Forstarbeiten weiterhin kein Thema auf der Stadt-Homepage

Wassenberg Anträge im Stadtrat zu Forstarbeiten und sozialem Wohnungsbau. 124 neue Wohneinheiten im vergangenen Jahr fertiggestellt.

(aha) Zu Anträgen von Fraktionen nahm die Verwaltung in der jüngsten Ratssitzung Stellung. Immer wieder Stein des Anstoßes bei vielen Bürgern sind Baumfällarbeiten, die allerdings meist plausible Begründungen haben. Um dies zu gewährleisten, hatte die Fraktion Die Linke im Rat angeregt, für Forstarbeiten in Wassenberg in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Forstamt einen Ticker auf der Homepage der Stadt einzurichten, um Bürger frühzeitig zu informieren. Die Verwaltung lehnte diesen Vorschlag ab. Ihre Begründung: Die Waldflächen im Stadtgebiet befinden sich überwiegend im Eigentum vieler privater Waldbesitzer, nur weniger als ein Viertel der Waldfläche gehört der Stadt. Nur diese Maßnahmen könnte die städtische Internetseite aufnehmen, das hält die Verwaltung allerdings für nicht repräsentativ und daher für wenig sinnvoll. Forstarbeiten auf Privatgrundstücken könnten so fälschlicherweise als nicht rechtens angesehen werden, obwohl sie forstrechtlichen Bedingungen entsprechen. Die Verwaltung betonte, dass diese Haltung auch der zuständige Landesbetrieb Wald und Forst vertrete. Es wird also weiterhin keine Hinweise auf Forstarbeiten auf der Stadt-Internetseite geben.