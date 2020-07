Jugendliche drehten eigenen Film : Das Birgelener Pützchen als Filmkulisse

Filmemacherin Julia Suermondt (4.v.l.) mit einigen der Schauspielerinnen und Schauspielern des Films „Das Geheimnis des Pützchens“. Der fertige Film konnte jetzt gezeigt werden. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Die Besucher des Jugendhauses Culture Clash in Wassenberg haben selbstständig einen Film produziert. Das Kapellchen im Wald diente als Gruselkulisse. Spannung und Kichern bei der Premiere.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katrin Schelter

Der Eingang ist im schaurigen Grusellook dekoriert, und der Hauptraum des Jugendhauses hat sich kurzerhand in einen Kinosaal verwandelt. Masken und Sicherheitsabstände gehören zwar zum Bild, aber viel interessanter ist die Leinwand, auf die die Jugendlichen gebannt schauen. Die gespannte Stille wird immer wieder von Kichern, Lachen und dem Knistern von Popcorn unterbrochen – die Teenager amüsieren sich königlich bei dieser außergewöhnlichen Filmvorführung, denn auf den projizierten Bildern sind sie selbst zu sehen.

In kompletter Eigenregie haben die Jugendlichen und Teamer des Jugendzentrums Culture Clash im vergangenen Herbst einen etwa 30-minütigen Spielfilm produziert, der vom Programm „Kulturrucksack NRW“ gefördert wurde. Nun haben sie ihren Film zum allerersten Mal gemeinsam und in voller Länge gesehen. „Das Geheimnis des Pützchens“ vereint Horror mit komödiantischen Elementen und erzählt die Geschichte eines Campingausflugs, der ungeahnte Folgen hat.

Info Informationen live zu Kandidaten Wahl Das aktuelle Projekt des Culture Clash besteht in der Durchführung der U16-Wahlen, einer Aktion vom Landesjugendring. Im Beisein der Bürgermeister-Kandidaten werden Parteien und Kandidaten vorgestellt, und vom 4. bis zum 6. August will das Jugendzentrum die Informationen zur Kommunalwahl live ausstrahlen, bevor die Jugendlichen ihre Stimme abgeben können.

Ein paar Jugendliche (Benjamin Singh, Patricia Abels, Lucy Lohaus, Delian Tonkan, Leyla Nejjar, Chantal Kleier, David Pascal Jöris, Dylan und Ryan Scheppers; alle als sie selbst) wollen im Wald zelten. Was eigentlich ein entspannter Ausflug werden sollte, endet mit einem Geheimgang im Wald, gruseligen Puppen mit den Namen aller Camper, schrecklichen Todesfällen und einer Atmosphäre, die Albträume und Realität verschwimmen lässt.

Die Idee hatte vor einiger Zeit Patrick Geiser, der ehemalige Leiter des Jugendzentrums, bei einem Teamer-Treffen in den Raum geworfen. Die Jugendlichen und ihre ehrenamtlichen Betreuer waren sofort Feuer und Flamme und nutzten die Sommerferien des vergangenen Jahres zur Vorbereitung. „Wir haben überlegt, wie wir das Organisatorische angehen sollen, Texte geschrieben, aber auch ein paar Grundlagen des Schauspielerns gelernt“, erinnerte sich Patricia Abels, die demnächst selbst Teamerin werden möchte. „Wir haben auch angefangen, an ein paar Requisiten zu arbeiten – die Puppen und Pentagramme im Film haben wir alle in den Ferien gebastelt.“ Die restlichen Requisiten seien Eigentum der jungen Schauspieler gewesen, jeder habe für die Dreharbeiten etwas mitgebracht.

Nach einigen „Trockenübungen“ im Jugendzentrum erfolgten dann in den Herbstferien vier spannende Drehtage im Pützchen. Gedreht wurde meist von etwa 14 bis 21 Uhr, manchmal wurde es sogar noch später, um alle Nachtaufnahmen im Kasten zu haben. „Wir haben ökonomisch statt chronologisch gefilmt“, erklärte Julia Suermondt, die Regie führte und hinter der Kamera stand. „Die Feuerwehr musste das Lagerfeuer betreuen, also haben wir alle Szenen am Zeltplatz an einem Tag abgedreht.“ Nach dem Dreh nahmen die Jugendlichen noch einige Songs und Raps für den Film auf, während Suermondt etwa zehn Tage lang am Schnitt des Films arbeitete.

Als herausfordernd empfanden die Jugendlichen das richtige Verhalten vor der Kamera. „Es ist seltsam, es so wirken zu lassen, als würde man ein ganz normales Gespräch führen, wenn man weiß, dass die Kamera direkt neben dem eigenen Gesicht hängt“, meinte Leyla Nejjar. Zudem hätten sich einige der Schauspieler auch daran erinnern müssen, nicht direkt in die Kamera zu sehen. „Auch die besonders emotionalen Szenen waren nicht immer einfach“, erinnerte sich Julia Suermondt, die das Equipment für Kamera und Ton stellte, während Daniel Hoffmann für Nebel und Licht verantwortlich war. Trotz vereinzelter Hürden ist der fertige Film nicht nur kurzweilig, sondern vor allem ein Denkmal dafür, wie viel Begeisterung und Herzblut die Jugendlichen in ihr Projekt gesteckt haben. „Ein großes Lob an Euch alle, der Film war wirklich super gemacht“, sagte Leiterin Cathrin Lipfert.