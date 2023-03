Am frühen Freitagmorgen Feuerwehr löscht Zimmerbrand in Birgelen

Zu einem Zimmerbrand im Wassenberger Ortsteil Birgelen rückte die Feuerwehr der Stadt Wassenberg am frühen Freitagmorgen, 10. März, aus. Der Alarm ging um 3 Uhr bei der Leitstelle ein. Im Obergeschoss eines Hauses an der Straße Im Junkerbruch brach in einem Zimmer aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Glücklicherweise konnten sich die drei Bewohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten. Wie sich herausstellte, waren zwei von ihnen unverletzt, bei der dritten Person konnte eine Rauchgasvergiftung nicht ausgeschlossen werden, sodass diese vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wie Wassenbergs stellvertretender Wehrleiter Thomas Mandrossa sagte, wurde ein Trupp unter Atemschutz in die Wohnung geschickt, dort löschten die Wehrleute mit einem C-Rohr schnell die Flammen. Die Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar. Nach den Löscharbeiten übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Im Einsatz, den Brandinspektor Claus Caron leitete, waren 25 Wehrleute der Löschgruppen Wassenberg und Birgelen, auch die Informations- und Kommunikationseinheit war vor Ort.