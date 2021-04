Feuerwehren in Wassenberg und Heinsberg : Wasserfontänen begrüßen den neuen Kameraden

Wassenberg Marcel Nießen ist von Heinsberg nach Wassenberg umgezogen. Damit wechselt er auch seine Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr. Genau auf der Grenze zwischen Heinsberg und Wassenberg wurde Marcel Nießen verabschiedet und gleichzeitig begrüßt.

Das ist auch nicht alle Tage üblich: Marcel Nießen, der bislang der Einheitsführer der Löschgruppe Heinsberg der Feuerwehr der Stadt Heinsberg war, feierte quasi Abschied und Begrüßung gleichzeitig. Denn: Nießen ist in die Heinsberger Nachbarstadt Wassenberg gezogen. Damit verbunden ist nun auch der Wechsel der Feuerwehr. Für ihn geht es somit auch nun zu den Kameraden nach Wassenberg. Für Nießen ist das im Grunde eine Rückkehr nach Hause, denn bereits sein Vater war Feuerwehrmann in Wassenberg. Marcel Nießen selbst hat in der Wassenberger Jugendfeuerwehr die ersten Schritte unternommen und wurde damals dann auch in den aktiven Dienst überstellt.