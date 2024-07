Feuerwehr Wassenberg Waldbrand simuliert und Material getestet

Vor allem bei Waldbränden stellt sich immer wieder die Frage, woher das Löschwasser kommt. „Wir haben zunächst fünf D-Rohre, also Rohre mit kleinem Durchmesser, eingesetzt, weil eben angenommen werden muss, mit wenig Wasser auszukommen“, so Mandrossa weiter. Von entscheidender Bedeutung ist dann auch, das angrenzende Wohngebiet zu schützen. So haben die Wassenberger Wehrleute in Richtung Normannenstraße ihr Kreisregnersystem installiert. Hier entstand auf rund 400 Metern eine Wasserschneise. „So ein Kreisregner hat eine Reichweite von etwa 20 Metern. In der Übung wurden sie zwar nicht in Betrieb genommen, aber für den Einsatzfall sind sie wichtig“, erläuterte Mandrossa weiter.