Feuerwehren in Wassenberg und Erkelenz Synergien in der Ausbildung nutzen

Bei großen Schadenslagen ist oft die Rede von überörtlicher Hilfeleistung. Wenn etwa ein Brandereignis für die Feuerwehr einer Kommune zu groß ist, um es alleine zu stemmen, rückt Hilfe aus der Nachbarstadt an. Was im Einsatz funktioniert, ist auch Alltag in der Ausbildung. Die Feuerwehr Wassenberg bekam es mit der Ausbildung von Drehleitermaschinisten zu tun – und hier blieb man nicht unter sich. Gemeinsam mit den Kameraden der Feuerwehr Erkelenz, die ihre eigene Drehleiter mitgebracht hatten, absolvierten die Wassenberger diesen Lehrgang.