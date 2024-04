Am 21. April Löschgruppe Ophoven lädt zur großen Feier ein

Auf diesen einen Tag haben die Wehrleute der Löschgruppe Ophoven lange gewartet: Wenn am Sonntag, 21. April, Bürgermeister Marcel Maurer die Schlüssel für das neu gebaute Gerätehaus mit Fahrzeughalle an der Schützenstraße an Wehrleiter Holger Röthling und Löschgruppenführer Stefan Woltery überreichen wird, wenn im gleichen Zug Pastor Thomas Wieners das Gebäude einsegnen wird, dann dürfte ein hörbares und dankbares Aufatmen der Feuerwehrleute wahrzunehmen sein. Fast drei Jahre wird es dann her sein, dass die Löschgruppe im Mai 2021 aus dem alten Domizil an selber Stelle ausgezogen ist, um vorübergehend in die mittlerweile legendär gewordene Scheune an der Agathastraße einzuziehen.