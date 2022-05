Feuerwehr der Stadt Wassenberg : Kleinkraftrad brennt hinter dem Rathaus

In unmittelbarer Nähe zum Gerätehaus der Feuerwehr Wassenberg geriet ein Kleinkraftrad in Brand. Foto: Anke Backhaus

Wassenberg Zuerst musste die Feuerwehr der Stadt Wassenberg von einem Zimmerbrand ausgehen, letztlich handelte es sich tatsächlich um ein brennendes Kleinkraftrad. Alarmiert wurden die Wehrleute schließlich in der Nacht zu Samstag, 28. Mai.

Zwischen 0 Uhr und 1.19 Uhr entwendeten noch unbekannte Täter ein an der Stadtverwaltung Wassenberg, Roermonder Straße, abgestelltes Kleinkraftrad der Marke Alpha Motors und setzten es auf einem in der Nähe der Straße Am Kulenberg gelegenen Feldweg in Brand. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.