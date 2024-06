Pilotprojekt bei Feuerwehr Wassenberg Intelligentes Konzept, um Leben zu retten

Sobald der Meldeempfänger oder auch das Mobiltelefon den ersten Ton von sich gegeben hat, sind Feuerwehrleute sofort auf das fokussiert, was in den kommenden Minuten und Stunden auf sie wartet. Mit zunehmender Erfahrung weiß jeder: Die Bilder, die sie in den Einsätzen zu sehen bekommen, sind nicht immer schön. Und dennoch: Die Feuerwehr dreht immer wieder an vielen Stellschrauben, um die eigene Leistung zu optimieren. Die Feuerwehr der Stadt Wassenberg zum Beispiel plant künftig mit einem speziellen Weg, um eines noch besser zu können: Leben retten.