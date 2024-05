Feuerwehr Wassenberg Fit in Sprechfunk und Absturzsicherung

Die Feuerwehr bot auch den Grundlehrgang Absturzsicherung nach den Vorgaben des Instituts der Feuerwehr NRW unter Leitung von Konrad Schlösser an. Immer wieder müssen Wehrleute bei Einsätzen Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen durchführen. „Sei es der erkrankte Kranführer, das lose Bauteil einer Dachkonstruktion, welches auf eine öffentliche Verkehrsfläche zu stürzen droht, die Nachlöscharbeiten an einem beschädigten Dachstuhl, das Etablieren von Abluftöffnungen in Flachdächern bei brennenden Industriekomplexen oder der in einen Schacht gefallene Hund. Die Szenarien sind genauso vielfältig wie der Dienst bei der Feuerwehr“, erklärt Thomas Mandrossa. Da die Szenarien aber auch eine Gefährdung für die Einsatzkräfte mit sich bringen, ist es geboten, seitens des Feuerschutzträgers eine besondere Ausstattung und geschultes Einsatzpersonal vorzuhalten.