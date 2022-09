Feuerwehr der Stadt Wassenberg : Feuerwehrleute nun fit im Sprechfunk

Wassenberg Wer zur Feuerwehr geht, durchläuft eine umfassende und intensive Ausbildung. Dazu gehört auch, im Einsatzfall mit Funkgeräten umgehen zu können. Bei der Feuerwehr der Stadt Wassenberg fand nun wieder ein Lehrgang dazu statt.

Im Bereich der Sicherheit an Einsatzstellen kommt dem Sprechfunk eine wesentliche Rolle zu. So werden Einsatzkräfte im Einsatz engmaschig überwacht oder es kann per Knopfdruck eine Notfallsituation kenntlich gemacht werden. Der Informationsaustausch zwischen den Einsatzkräften und der Feuer- und Rettungsleitstelle basiert größtenteils auf dem Sprechfunk. Außerdem sollen sie innerhalb der nichtpolizeilichen BOS Sprechfunknachrichten übermitteln und mit deren Einheiten und Einrichtungen zusammenarbeiten können. Daher ist es erforderlich, dass alle Einsatzkräfte des Brandschutzes, Katastrophenschutzes und Rettungsdienstes diese Ausbildung absolvieren. Theorie und vor allem viel praktische Übungen im Bereich Sprechfunkverkehr standen auf dem Stundenplan des 34-stündigen Lehrgangs. Im theoretischen Teil wurden gesetzliche Grundlagen, Verkehrsarten, Gerätekunde, das Funkalarmierungs- und Funkmeldesystem, die digitale Alarmierung, Geräte- und Kartenkunde vermittelt. In den praktischen Übungen galt es für die Lehrgangsteilnehmer, das zuvor in der Theorie Gelernte sowohl mit Handfunksprechgeräten als auch mit den Fahrzeugfunkgeräten umzusetzen. Besonders interessant für die Teilnehmer war der Aufbau von Legosteinen nach Bauanleitung, wobei die Bauanleitung in einem anderen Raum war und die Kommunikation natürlich über Sprechfunk lief.