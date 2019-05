Einsatz in Wassenberg : Feuerwehr Wassenberg fängt Kornnatter auf Wiese ein

Wassenberg Tier landet im Schlangenhaus des Tierparks Brüggen.

Einen solchen hatte die Feuerwehr Wassenberg aber auch zu bieten, erzählte Holger Röthling, Leiter der Feuerwehr. „Ein Feuerwehrmann, der privat Schlangen hält, kannte sich aus und hat das einen Meter lange Tier an einem Baum eingefangen.“ Ausgerückt waren zwölf Einsatzkräfte. Die Kornnatter wurde ins Feuerwehrgerätehaus gebracht und dann mit dem Mannschaftstransportwagen in den Natur- und Tierpark Brüggen gefahren. Im Jahr 2011 wurde dort nach Absprache mit dem privaten Betreiber in einem neuen Schlangenhaus eine Auffangstation für entwischte oder ausgesetzte schlängelnde Haustiere eingerichtet. Ein Reptilienexperte der Feuerwehr Düsseldorf, der in Brüggen-Bracht wohnt, hält hier auch regelmäßig Schulungen für Privat- und Feuerwehrleute. Hier landete im vergangenen Jahr die am Latumer See in Meerbusch gefangene Gelbe Anakonda und eine bei einem Schamanen im Hauptbahnhof Düsseldorf beschlagnahmte Boa.